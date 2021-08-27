總統蔡英文23日第一個接種國產高端疫苗，副總統賴清德也於27日前往「台大醫學院體育館」施打高端疫苗，他在接種完之後高喊「給台大按個讚、給台灣按個讚」，「台大，讚！台灣，讚！」還比了個讚，被問到打完疫苗想吃什麼？賴清德說，「我早餐有吃飯」。針對賴清德打高端時喊台灣讚，媒體人趙少康認為，這就是意識型態，前民進黨立委沈富雄則直言，醫學科學跟民族主義無關。

主持人趙少康27日在政論節目《少康戰情室》中表示，賴清德今天早上打高端，還台灣讚，這就是意識型態，台灣讚跟打疫苗有什麼關係呢？

趙少康接著表示，沈富雄打莫德納疫苗時，有沒有喊American、老美讚，所以這很無聊。賴清德還說他早上有吃飯，因為有一個人施打高端疫苗後暈倒，指揮中心表示，該位暈倒者早上沒吃飯。施打疫苗，尤其是施打高端有事，指揮中心會有一堆理由告訴你，你為什麼會發生這個事。沈富雄跳出來表示，「民族主義」「醫學科學跟民族主義無關」。

趙少康認為，總統蔡英文23日才施打疫苗，才幾天，賴清德施打疫苗應該要隔久一點，至少要隔14天，而且他們最好是施打不同的疫苗。國外有很多元首、副元首都是打不同的疫苗，萬一有什麼副作用，這是純粹從國家安全的角度來看；比如國外有很多家庭，除非一家人通通去旅遊，否則若有一個孩子沒有跟去，父母通常不會坐同一班飛機。