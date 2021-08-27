國內本土疫苗於5月中爆發後，奪走800多條人命。外界認為，若是去年中央疫情指揮中心接受東洋的3000萬劑BNT訂單，就不會奪走這麼多條人命；指揮官陳時中表示，對於當時的決定「我不後悔」。宅神朱學恒吐槽表示，解決疫情，只有3種解決方案︰第一個是採購國際疫苗；第二個是為國際疫苗代工；第三個才是本土疫苗。但台灣如今的狀況就是偏聽偏信，只為本土疫苗，推掉國際疫苗代工。

朱學恒27日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，如果今天我們的行政體系不在乎疫苗包裝的「復必泰」這幾個字，6月23日新加坡那一批復必泰，應該就是我們拿到了，但是我們就是在乎，新加坡不在乎，所以新加坡優先拿去接種。現在陳時中事後又來搞認知作戰，請問陳時中，你那時講的國家利益是什麼？是晚一點拿，國家才有利益嗎？還是慢一點打，國家才有利益嗎？這都是胡說八道。

朱學恒接著表示，我們國家做了多麼錯誤的決策，全世界都知道，今天要解決疫情，只有疫苗這個終級方案。疫苗只有3種解決方案︰第一個是採購國際疫苗，而且要大量、而且要快；第二個是為國際疫苗代工，而且要盡量多廠牌，越多越好；第三個才是本土疫苗。

針對國內疫苗短缺，朱學恒認為，台灣如今的狀況就是偏聽偏信，只為本土疫苗，推掉了國際疫苗代工，那時AZ及莫德納其實都有找台灣代工，可是台灣說不行，對方要3億劑的量，生產不出來；朱學恒質疑，這樣的疫苗量，台灣應生產得出來，可能那個量是要留給國內自己做的疫苗。