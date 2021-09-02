由慈濟和民間企業採購捐贈的BNT疫苗，首批93.2萬劑已於今（2）日上午7時抵台。指揮中心日前宣布，BNT將優先提供給12至17歲學生施打，其次是18至22歲年輕人，又引發不少批評。指揮官陳時中昨日回應這是衡平性的問題、非常困難。此話一出，點燃大批網友怒火，直呼「上班族又被放生」、「照年紀打很難？」

疫苗政策變來變去，引發民怨，針對BNT也優先給18至22歲年輕人施打，與過去按照年齡依序施打的方式不同，陳時中昨日在疫情記者會中表示，主要是考慮疫苗衡平性，這個決策非常困難，而同時AZ開放到23歲，把兩邊接起來，讓大家都有機會可以打到疫苗。

首批BNT疫苗今早抵台，陳時中親赴桃園機場接機。（圖／翻攝中時新聞網直播）

此話一出，在PTT引發熱議，網友批陳時中「幹話王」、「困難什麼，你有去催過貨嗎？」、「什麼爛理由」。也有人怒轟「無能政府 看到一肚子火」「23~50歲真慘，被政府拋棄，下次選票請你們也拋棄民進黨吧」「爛政府，你們第二類就非常容易」「還說疫苗太多」，也有人質疑「按照年齡排這麼簡單連這都不會？」、「意願登記一點屁用都沒有」。

但也有網友說，「粗暴的噓文大可不必」「AZ跟高端都可以打阿」「留言戾氣好重，不能打AZ嗎？」「想挑就滾到下一輪慢慢等啊」。