今年6月一名賴姓男子在臉書批評衛福部長陳時中「隱瞞疫情、無恥舔美賣台」，陳時中認為受辱並提告，賴男被判拘役3日，得易科罰金3000元。對此陳時中今天下午在疫情記者會上回應，指揮中心一向努力讓疫情透明化，並強調「我們絕對不會隱匿疫情」。
陳時中被問及此訴訟時，起初不願多言，僅表示「相關案件交由司法調查」，隨後再表示，指揮中心一向努力讓疫情透明化，說我們隱匿疫情，是破壞指揮中心的公信力，對防疫產生不好的效果，並強調絕對不會隱匿疫情。
今年6月一名賴姓男子在臉書批評衛福部長陳時中「隱瞞疫情、無恥舔美賣台」，陳時中認為受辱並提告，賴男被判拘役3日，得易科罰金3000元。對此陳時中今天下午在疫情記者會上回應，指揮中心一向努力讓疫情透明化，並強調「我們絕對不會隱匿疫情」。
陳時中被問及此訴訟時，起初不願多言，僅表示「相關案件交由司法調查」，隨後再表示，指揮中心一向努力讓疫情透明化，說我們隱匿疫情，是破壞指揮中心的公信力，對防疫產生不好的效果，並強調絕對不會隱匿疫情。
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