國防部軍備局生產製造中心第205廠修繕所前吳姓中校所長，因酒駕被攔查，還隱匿此事未回報，遭國防部核定2大過、1次軍事懲處。205廠人評會原本決議「續服現役」，卻因國防部責令重新審議，逆轉改為「不適服現役」，吳男不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，國防部的作法於法不合，因此判吳男勝訴，可上訴。

吳男2019年3月23日晚間在高雄友人家中餐敘飲酒後，隔天凌晨開車返家，遭警方攔查酒測，濃度高達0.45毫克，且他隱匿此事，未向部隊回報，分別遭核定大過2次、記過1次。

吳男後來獲緩起訴處分，205廠同年8月7日召開第1次人評會，考核評鑑吳男「續服現役」，但國防部在後來的軍紀檢討會責令重新審議，205廠同年9月12日召開第2次人評會，撤銷原處分，決議考核評鑑「不適服現役」，勒令退伍。

吳男提告救濟，主張酒駕事件國軍各單位並非一律汰除，本件酒駕危害程度較低，情節較輕，原處分違反平等原則及比例原則。海軍司令部抗辯，有審酌吳男近1年平日生活考核、對任務賦予及工作態度、受懲罰或事實發生所生影響等事項，原考評並無違誤。

北高行認為，國軍檢討志願役軍士官兵是否不適服現役，是各單位人評會的權限，雖然各司令部或國防部屬於軍事單位的上級，也無權命令各單位撤銷人評會表決通過的考評結果，因此205廠受海軍司令部責令，重開第2次人評會，於法不合，決議吳男「不適服現役」的處分當然違法，遂判決撤銷。

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