林邊鄉代會主席吳冬白上月因病辭世，預計9月23日進行主席改選，目前10席鄉民代表中，有意爭取主席寶座的兩派人馬各擁5席，若要更上一層樓，勢必將尋求對方代表支持，但在選舉前夕，卻傳出黑影幢幢。

已蟬聯6屆主席的吳冬白，從1986年當選鄉民代表，便接連當選了第13屆至21屆、共9屆鄉民代表，從政近40年的他，上月因病辭世，享壽75歲。

值得一提的是，在他擔任6屆主席職務期間，始終堅持「節省公帑支出，就是增加收入」的理念，任內不編列預算購買主席公務車，而都以自用的小貨車代步。此外，也不雇用臨時人員、不浮編法定福利，且以身作則節省公務支出。

也因如此，每屆主席選舉，吳冬白總獲得多數席次支持，如今寶座空出缺來，讓有意爭取的代表們開始私下運作；日前東港警方便接獲一名鄉民代表報案，指稱有意角逐主席選舉的代表，深夜拿著菜刀前來住家按門鈴，讓他嚇得不敢開門，甚至飛往澎湖暫時躲避風頭，最後只好報警求助。

東港警分局證實消息，表示找來對方製作筆錄，涉案鄉民代表指出，當天喝了點酒，只是針對此次選舉想與對方交換意見，但員警訊後仍依恐嚇及妨害等罪函送屏東地檢署，也持續關注後續地方情事。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障