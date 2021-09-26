國民黨主席選舉昨天（25日）落幕，前新北市長朱立倫當選，對此，前藍委孫大千今提醒朱立倫要注意5件事，有網友看了直言，說得好，「全國黨員及人民會盯著看表現」。

孫大千今（26日）在臉書發文表示，對於新當選的國民黨主席，他有五個提醒：首先是國民黨的兩岸政策應該先取得台灣人民的認同，再去爭取北京政府的共識；第二為不是找幾個年輕人來照相就代表年輕化，國民黨必須認真和年輕世代對話，了解他們所在意和堅持的價值。

接著，孫大千強調，三是中國國民黨和中華民國的歷史連結，是最寶貴的資產，不但不應該切割，反而應該透過各種管道深化宣傳；第四、國民黨可以沒有黨產，沒有資源，但是不可以沒有靈魂，沒有信仰；最後則是，在孫中山精神的基礎上應該加入更多不同的進步價值，讓國民黨成為一個與時俱進的政黨。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「基層黨工年輕化是首要改，現在基層黨工甚少年輕人」、「早安，大千委員，認同加油」、「說得好！全國黨員及人民會盯著看表現」！