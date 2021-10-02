第51屆全國技能競賽自9月29日起至12月4日在全國19個競賽場進行，其中高雄場的中、西餐烹飪和旅館接待賽事，共計有來自各地15名參賽者在中山工商舉行最後階段競技；10月2日結果出爐，高雄參賽者技能出眾，勇奪3金，分別由高餐大學的黃敬堯、中山工商的陳佳青以及三民家商的賴楷婷脫穎而出！
第51屆全國技能競賽，高雄場的中、西餐烹飪和旅館接待賽事10月2日在大寮區中山工商學校舉行，來自各地15名參賽者在中山工商舉行最後階段競技，其中西餐烹飪除具有西餐及國際基本烹調，懂得做菜外，對於法文專有名詞和菜單需具書寫能力；中餐則除了烹飪技巧外，還須有規劃菜單及選食材的能力；旅館接待則須具備優雅風度、良好口語表達力、解決客訴及緊急應變能力。
勞動部長許銘春下午南下訪視競賽場，並頒發技能競賽中率先誕生的前3名獎項。許銘春致詞時指出，全國技能競賽主要是讓青年技能受到社會肯定，青年技能的培訓有競賽的舞台，讓得獎選手進而參加國際技能競賽，實現自己的夢想；許銘春並鼓勵在場的選手不論獲獎與否，都要秉持職能精神，沒得獎的選手也要再接再厲，盼明年國際技能競賽，台灣的國手能再創高峰。
3項比賽結果揭曉，西餐烹飪前3名都被高餐大學包辦，得獎依序為黃敬堯、楊宗謀、藍霈壎；中餐烹飪冠軍由中山高傷的陳佳青奪得、亞軍為萬能科技大學的張立誠、季軍則為台中僑泰中學的陳俊宇；旅館接待由高雄的三民家商全拿，由賴楷婷奪金、李昀銀牌、黃筠婷銅牌。
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