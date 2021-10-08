台東縣代表隊將參加110年全國運動會，縣府8日舉行授旗儀式。（蔡旻妤攝）

台東縣代表隊將參加110年全國運動會，縣府8日舉行授旗儀式。（蔡旻妤攝）

台東縣代表隊將參加110年全國運動會，縣府8日舉行授旗儀式。（蔡旻妤攝）

台東縣代表隊將參加110年全國運動會，縣府8日舉行授旗儀式。（蔡旻妤攝）

全國運動會將於16日起一連6天在桃園市舉行，台東縣代表隊8日上午在縣府廣場由縣府祕書長盧協昌授旗，他勉勵選手以平常心參與比賽，為家鄉爭取最佳成績，並宣布明年起參加全國性運動賽事，縣府將提高每人每日補助住宿費及膳費，本次共230位隊職員分別參與16項競賽。

盧協昌將縣旗授予代表隊總教練李峰銘，李高舉旗幟並高呼3聲「台東縣！加油」，參與全國運動會的選手齊聚在廣場。盧協昌指出，明年起代表隊參加全國運動會、全民運動會、全國中等學校運動會及全國原住民族運動會的各位選手及隊職員，每人每日補助住宿費700元及膳費300元，鼓勵其發揮所長延續運動成效，奪得更多殊榮。

據縣府教育處指出，110年全國運動會將從16日至21日於新北市舉行，台東縣代表隊總計230位隊職員，將分別參加田徑、柔道、角力、舉重、游泳、體操競技、軟式網球、跆拳道、射箭、射擊、擊劍、輕艇、桌球、拳擊、現代五項及鐵人三項等16個競賽項目，目前每位選手都積極在培訓，增進實力，誓言奪取最佳榮耀。

據了解，台東縣代表隊菁英輩出，國家級選手郭婞淳已在東京奧運舉重女子59公斤級獲得金牌，且有多位連霸熱門選手，如男子組田徑跳遠林鴻敏、男子組射擊金利偉華、女子組田徑100公尺跨欄林詩亭、女子田徑400公尺跨欄羅佩琳、男子組柔道第5級張巍逞（已完成個人3連霸）等優異選手。

盧協昌也勉勵選手，競賽最重要是平常的訓練及臨場的表現，期盼選手以平常心參加比賽，除了預祝旗開得勝、贏得榮譽回到自己家鄉外，也希望秉持勝不驕敗不餒的精神。