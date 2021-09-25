城區縣黨部還出現排隊人潮，估計投票率可望來到4成左右。（李金生攝）

黨主席競爭十分激烈，黨員投票前仔細再看一下。（李金生攝）

國民黨員都希望選出最佳人選，團結一致在2024年贏得大選，藍天再現重返執政。（李金生攝）

國民黨主席暨黨代表選舉今天投票，一向是藍營鐵票區的金門投票情況踴躍，城區縣黨部還出現排隊人潮，估計投票率可望突破4成，不少老黨員都希望選出最佳人選，團結一致在2024年贏得大選，藍天再現重返執政。

金門共有黨員3433人，雖然解嚴後地區包括公職人員選舉在內，已不見軍管時期9成以上的投票率，但此次黨主席選舉十分激烈，4名候選人各有主張，甚至公開互嗆，讓許多資深黨員憂心國民黨會分裂，無法再凝聚團結力量，成為鄉親關心的話題，結果如何備受矚目。

一早，就有許多老黨員在家人陪同下到城區縣黨部投票，其中不乏退休的公教人員，也有不少黨員是利用秋節返鄉團圓的機會，順便投下手中一票，希望自己支持的候選人可以出線，帶領國民黨重返執政。

縣黨部表示，這回在大、小金門及烏坵鄉共設立6個投開票所，迄中午1時估計投票率來到4成左右，各地投票秩序良好。