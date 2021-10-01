開發金（2883）今召開股東臨時會，討論通過和中壽(2823)雙方百分百合併案，開發金將以普通股加特別股換股搭配現金的方式，取得中壽所有剩餘在外股權。今天臨股會股東投票通過合併案，開發金董事長張家祝表示，中壽將成為開發金100%控股的子公司，這是開發金的新里程碑，感謝股東支持，開發金未來將繳出更好的成績。

今臨股會通過百分百合併案後，開發金會將本案送金管會申請核准，預估年底前中壽即會股票下市，成為開發金100%控股的子公司。未來合併案通過，中壽股票下市，五大壽險將全都是金控百分百控股公司。

開發金與中壽在8月12日召開董事會通過相關合併案，並決議10月1日召開股東臨時會討論。根據雙方董事會通過的合併架構，將採中壽每1股普通股換開發金0.8股普通股、0.73股特別股以及現金11.5元，依照除權息價格調整後，合計此次換股搭現金合併中壽每股對價約29.75元，溢價率約17%，與前兩次公開收購相當。

開發金普通股資本額於合併完成後，資本額合計將增加至近1900億元，內部估算對開發金的每股純益、每股淨值等將稀釋14%。