中信金7日公告2021年9月份自結盈餘，9月份單月稅前盈餘為45.20億元，稅後盈餘為37.02億元，累計前九月稅前盈餘533.80億元，合併稅後盈餘464.75億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.33元。中信金表示，2021年前三季的稅前及稅後獲利均已超越去年全年，為歷年最高，獲利表現亮眼。

中信金表示，9月份銀行及保險核心動能穩健，金控整體獲利表現良好，惟因股息入帳高峰已過，金控9月獲利較8月下降。

中信金子公司中國信託商業銀行累計前九月稅後盈餘為228億元，較去年同期成長6％，中信金表示，銀行核心業務穩健，存放款持續成長，財富管理業務致力於發展多元化產品及數位化創新服務，以滿足客戶投資理財需求，財管手續費較去年同期有雙位數的成長，資產品質維持穩定。

中信金子公司台灣人壽累計前九月稅後盈餘為226億元，較去年同期成長42％。保險銷售動能佳，初年度保費收入較去年同期成長超過三成，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，獲利續創新高。

此外，受惠於今年投資市場佳，中信金旗下子公司中國信託證券、中國信託創投及中國信託投信同樣獲利表現優異，前三季累計稅後獲利均創下同期歷史新高。