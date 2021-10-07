美國可望暫時解除倒債危機，隔夜美股三大指數盤中急速拉升，終場全面收高，以及在科技股和地產股大漲帶動下，周四香港股市開高走高，目前恆生指數大漲547.31點或2.28%，報24513.80點。國企股目前漲2.5%，紅籌股僅漲0.7%，表現相對疲弱。

美國政府高層透露美國總統拜登和中國國家主席習近平可能年底前舉行線上高鋒會。這個消息亦為市場帶來提振，投資人看好這將有助於改善美中兩國關係。

恆生科技股飆升4.29%，騰訊、快手漲逾7%，華虹半導體漲3.4%，微盟漲6.2%，美團漲近6%，嗶哩嗶哩漲4.3%，百度漲4%，網易漲逾9%。

股神巴菲特旗下波克夏．海瑟威公司副董事長蒙格（Charlie Munger）上季增持阿里巴巴在美國掛牌的股票，受此激勵，阿里巴巴大漲逾5%。

小米股價上漲3%，其5G手機在中東歐地區奪下市佔第一，超越了蘋果和三星。

受油價回落影響，「三桶油」漲多回吐，中石油跌逾4%，中海油跌逾3%，中石化跌0.25%。

地產股大漲，融創中國稍早前漲近8%，合景泰富漲逾6%，恒基地產漲逾6%，新鴻基地產漲3.7%，新世界發展漲2.5%。摩根士丹利看好《施政報告》提到的新增土地供應政策將有利於開發商，並給予恒地、新地和新世界「優於大盤」的評級。