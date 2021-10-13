周二美股三大指數連續第三日收黑。在第三季財報發布之前，投資人的不安情緒升高，但特斯拉大漲為美股下檔帶來支撐。

聯準會周三將公布上次政策會議記錄，亦令市場更趨謹慎。投資人將仔細尋找有關聯準會何時開始縮減大規模購債計畫的線索。

周二收盤，道瓊工業指數跌117.72點或0.34%，為34,378.34點。標普500指數跌10.54點或0.24%，為4,350.65點。那斯達克指數跌20.27點或0.14%，為14,465.92點。

盤中美股指數幾乎都在平盤附近狹幅波動，但尾盤急跌擴大。美國銀行表示，在本周財報季登場前，市場大多處於觀望。

受醫療保健股和工業股拖累，道瓊指數的表現相對疲弱。

美股財報季將於本周登場，由摩根大通周三打頭陣，其他銀行也將陸續發布財報。周二摩根大通收跌0.8%，標普500指數銀行股跌0.6%。

分析師雖看好美國第三季企業獲利將強勁增長，但部分企業已經發出預警，而投資人亦擔心供應鏈問題和物價上漲將如何影響正逐漸從疫情中復甦的企業。

WedBush Securities股票交易常務董事Michael James表示，機構投資組合經理人主要想知道企業的財報表現，以及各種短缺、利率上揚和供應鏈瓶頸造成的負面影響有多大，而這些因素有很多都已經反映在目前的股價上。

標普500指數11大類股漲跌互見，以通訊服務股下挫1.05%，跌幅最大。地產股漲1.34%，表現最佳。

電動車製造商特斯拉大漲1.7%，對標普500指數和那斯達克指數帶來的提振最大。根據中國乘用車協會（CPCA）周二公布的數據，特斯拉9月售出56,006輛中國製汽車，創下約兩年前開始在上海投產以來的最高記錄。

美國航空集團（American Airlines Group）收漲0.8%。該公司第三季經調整後虧損小於市場預期，並表示到今年底機票預訂情況將改善。

獲瑞士信貸將該股票評級從「中性」調升為「加碼」，美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）飆漲9.6%。

高盛喊買，Nike收漲2%。

投資人亦評估了聯準會副主席Richard Clarida發表的言論，他表示聯準會幾乎已經達到縮減購債的就業目標。

最新發布的數據顯示美國就業市場仍然吃緊，辭職人數創下新高紀錄且職缺數超過1,000萬個，雇主不得不提高薪資吸引和留住員工，加劇了市場對通膨的擔憂。

投資人將密切關注周三公布的消費者物價指數（CPI）報告。根據道瓊斯（Dow Jones）調查，經濟學家預估9月消費者物價將較8月上漲0.3%、較去年同期上漲5.3%。