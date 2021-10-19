美科技股強勢，日韓股市今早走高。台股開盤為16791.12點，漲85.66點，在晶圓雙雄、ABF載板、比特幣、車電及太陽能族群領漲下，一路衝上16889點，大漲近180點，把昨日跌點收復回來，站回月線上方，量能有縮減的跡象。

分析師表示，台股漲勢連續性不強，近期常呈現一日漲一日跌的情形，當日表現強勢的個股不宜過度追高。本週美國財報週將有不少重量級科技股數字出爐，仍存在有不確定因素，台股早盤量縮，也顯示市場追價力道不足，近期仍難脫呈現震盪整理格局。

盤面上，權王台積電(2330)開盤大漲8元，漲幅1.36%，推升大盤60點多方漲點，聯電(2303)漲幅在2.4%以上；ABF三雄獲外資點名表現強勢，欣興(3037)站上月線，漲幅逼近9%、南電(8046)目標價獲高盛升至666元，股價漲幅也在8%上、景碩(3189)緊鎖漲停237.5元；車用電子多方士氣如虹，車王電(1533)鎖漲停51.3元、美琪碼(4721)漲幅也在5%左右、聚和(6509)漲幅在6%以上；航海王止跌反彈，長榮(2603)、陽明(2609)稍見支撐回彈。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，半導體權值股對於未來財測展望仍相當樂觀，帶領電子股重回市場交易重心，近兩個交易日帶動台股急漲逾400點，短線須提防獲利了解賣壓出籠。雖然手機、筆電市場雜訊頻傳，但由於各裝置中的半導體需求提升，半導體供需維持緊俏，中長期仍有望維持漲勢。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，聯合國氣候會議即將於11月於蘇格蘭格拉斯哥召開，預料各國領袖將加大減碳壓力，討論提高綠能佈建速度，再生能源短期具表現空間。另一方面，電動車在全球主要政府政策支持下，加速攻城掠地，市場競爭激烈，各大廠商均積極擴大產能，有利電動車相關供應鏈產品出貨動能升溫。