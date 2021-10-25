全球供應鏈瓶頸尚未見到緩解跡象，人們對美國通膨高漲只是「暫時」現象的信念已經瓦解，零售業漲價的浪潮正一波接著一波來襲，在缺料、缺人、缺船、缺櫃、缺能源和缺晶片的情況下，企業團體警告拜登總統的強制疫苖接種令可能引爆大規模裁員，進而加劇這場供應鏈災難，種種跡象和預測顯示這場通膨危機只會更糟，可能要等到明年下半年才會出現曙光。

萬物齊漲已經不是新聞，問題在於還要漲多久、漲多兇，依現在的情勢看起來，近期內應該是很難能聽到好消息。

與民生息息相關的消費品公司不斷調漲價格，並警告由於成本一直攀升，他們不認為這樣的情況很快就能緩解下來。

連鎖雜貨商場Dollar Tree宣布旗下所有Dollar Tree Plus的商品價格將調漲價格，不再只賣1美元。好市多表示調漲價格的幅度可能介於3.5%至4.5%。運動用品大廠Nike、物流業巨頭聯邦快遞（FedEx）和全球第六大食品公司通用磨坊（General Mills）也都相繼宣布漲價決定，將一些高漲的成本轉嫁給消費者。

跨國消費品巨頭聯合利華上周宣布第三季將價格調漲了4.1%，以抵消不斷揚升的大宗商品價格和其他投入成本。其執行長Alan Jope警告到今年底，甚至一直到明年，通膨都將成為主要的問題。

跨國食品飲料大廠雀巢宣布在第三季漲價2.1%，到2021年底和2022年也將視情況所需進一步調漲價格。其執行長無奈表示：「情況沒有改善，甚至比我們夏天所預期的更為不利」。

美國最大消費品製造商寶僑也宣布旗下美髮、美容和口腔護理產品將漲價。

推特創始人多爾西（Jack Dorsey）日前發出推文，警告「惡性通膨（hyperinflation）將改變一切」，「這很快就會發生在美國，還有全世界」。

供應鏈瓶頸、龐大的需求、勞動力短缺帶動薪資上揚、運費上漲及能源價格飆升，使這場全球通膨危機面臨一場完美風暴。

穆迪分析上周出具報告，警告供應鏈問題尚未見到緩解跡象，從塞港、價格飆漲到萬物齊缺，美國供應鏈的壓力正在加劇，可能導致未來幾個月經濟放緩。

代表全美近600萬從業人員的重要商會—全國批發商及分銷商協會（NAW），則警告拜登總統的疫苗接種令將迫使雇主大裁員，勢必加劇這場供應鏈災難，並請求聯邦政府推遲承包商僱員必須在12月8日最後期限前接種新冠疫苖的規定，或提供病毒檢測等替代方案。該協會致函拜登，警告如果數萬或數十萬員工在聖誕節前兩周遭到解僱，這對新失業者、其家庭以及美國經濟而言，都可能帶來災難性的後果。

該組織強調其企業成員非常支持這個提高接種率的政策，有些成員為了鼓勵員工接種疫苗提供獎金、禮品卡、加油卡和休假，甚至有一家公司提供拉斯維加斯之旅作為獎勵，儘管如此，仍有一些員工拒絕接種疫苗，而這可能導致在一年最重要的節日購物旺季到來之前有成千上萬人遭到解僱。許多人直接且明確告訴雇主，如果一定得接種疫苗，他們會選擇被開除。在這個一年中最繁忙的時期大量裁員，將導致已經搖搖欲墜的供應鏈承受更大的壓力。

白宮聯邦以新冠疫情應對協調官齊安茲（Jeff Zients）上周發表的談話做為回應，當時齊安茲表示，疫苗接種要求已經發揮效果，大多數機構的疫苗接種率提高20多個百分點，達到了九成以上，且對於未接種疫苗的人員，第一步是進行「教育和諮商」，並非解僱。(2-1)