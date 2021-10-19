在大型科技類股領軍下，19日日股上漲，不過，目前市場的看盤重點，還是放在日企下周即將出爐的財報上。早盤結束時，日經指數收29,213.04點，漲187.58點或0.65%。同時，東證收2,024.05點，漲4.82點或0.24%。

三井住友DS資產管理認為，大家很關心公司的財報與前景展望，不過日圓走貶以及油價上漲等因素，都會影響未來獲利前景。談到日本公債與美債殖利率方面，由於美國和日本利率在亞洲早盤交易時都走低，市場拋售價值型類股，這就是為什麼金融與汽車類股會疲弱的原因。

日股科技股中，半導體機台製造商東京威力科創漲2.4%，全球新創投資大戶軟銀漲2.12%，機器人手臂製造商發那科也漲1.59%。

在東證中比重占最大的豐田汽車跌1%，而三菱日聯金融集團也跌 0.74%。

東交所內航運股漲幅最大，漲3.63%，川崎汽船漲4.18%，日本郵船也漲3.98%。

至於石油相關類股跌幅最大，下跌3.44%，帝石跌3.37%，日本資源開發更是跌5.19%。