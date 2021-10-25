雖然美國聯準會(Fed)主席鮑爾上周五指出，目前已經接近縮減購債行動(Taper)的時機，但是升息時機尚未出現，顯示供應鏈瓶頸所致的高通膨，已經讓Fed備感壓力，但Refinitiv 的數據顯示，標普500指數成分股當中的117家企業，有84%繳出的財報高於市場預期，預計第三季整體的利潤將增加35%，美股周一(25日)在歷史高位盤整，小跌10點，電動車大廠特斯拉股價勁揚逾6%。

截至台灣時間25日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌18.36點或0.051%、暫報35658.66點；標普500指數上漲0.84 點或0.018%、暫報4545.74點；那斯達克指數上漲24.35點或0.16%、暫報15114.56點；費城半導體指數上漲20.23點或0.60%、暫報3390.51點。

5大科技巨頭股價齊跌，特斯拉股價漲4.71%、暫報952.55美元；台積電ADR股價跌0.73%、暫報113.41美元；聯電ADR股價漲2.39%、暫報10.5美元。

外國財經媒體報導，在美國汽車租賃公司 Hertz Global Holdings聲請破產的 4 個月前，早就向特斯拉下訂10萬輛電動車，創下特斯拉有始以來最大筆訂單紀錄。隨著Hertz近日提交公開上市文件，計畫將股票交易移至那斯達克掛牌，加上這筆42 億美元訂單，預計未來 14 個月交車，Hertz預計在歐美門市未來都能借到特斯拉汽車，大大激勵特斯拉股價上衝。