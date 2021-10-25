歐股周一高開。大宗商品價格上升，礦業股和能源股同步齊揚；另外投資人也在等待本周財報，歐美數家巨頭公司即將公布業績。
周一泛歐Stoxx 600指數早盤漲0.22點或0.05%為472.10點。此前亞洲同業股市多收在微小漲幅。
礦業股和能源股分別漲1%和0.7%。受油價上漲推動，來到多年高價，銅價也上升，上海交易倉庫的庫存也降到12年來低位。
本周焦點是一系列重量級財報，包括臉書、微軟、德銀等，歐洲央行本周也將在法蘭克福召開政策會議。
匯豐小漲0.4%。市場此前對該行不良貸款的擔憂，最新取而代之的是，第三季獲利超預期，以及20億美元股票回購計畫。
裕信銀行跌3.6%。義大利政府和該行決定終止關於西雅那銀行(Monte dei Paschi)的收購談判，這也是義大利政府試圖將西雅那銀行回歸私人部門的一大挫敗。
在個別股市方面，德股升0.18%，法股跌0.13%，能源礦業占比高的英股升0.55%。
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