在不如人意的財報表現下，日股收跌。追隨美股科技巨頭上周五疲軟獲利表現，以及聯準會縮減的言論，半導體股跌最深。

周一日經225指數收跌204.44點或0.71%，為28600.41點。東證一部指數跌6.81點或0.34%，為1995.42點。

那斯達克上周五因英特爾和Snap令人失望的財報而大跌，拖累日股半導體股跌0.94%。東京威力科創跌1.2%，Screen控股跌2%。

Resona資產管理首席策略師Koichi Kurose表示，日本執政聯盟在周日的補選中落敗，令市場參與者感到意外，也讓他們不願在本周大選前買入股票。

而10月31日的全國大選是新首相岸田文雄能否推進經濟大規模支出計畫的關鍵。執政的自民黨聯盟目前在眾院465席次中占三分之二，岸田希望能維持多數。

宇部興產跌3.4%。此前該化工公司下調了年度淨利預期。

斯坦雷電氣止跌為持平。全球汽車產量驟減，成本上升，該公司下調下半年獲利預期。

東京鋼鐵漲16%。該公司上調年度獲利展望，並上調派息預期。

中外製藥漲10.4%，該公司因新冠的雞尾酒療法，業績亮眼。