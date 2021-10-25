美股上周五漲跌互見，那斯達克跌0.8%。恆指周一低開，盤中震盪，尾盤轉微升。

周一香港恆生指數小漲5.10點或0.02%，為26132.03點。國企股(H股)跌34.77點或0.37%，為9322.08點。

汽車股大漲1.87%。比亞迪漲2.5%，報302.8港元，長城汽車漲4.2%，小鵬汽車漲3.1%。特斯拉上周五預告在低成本車將使用磷酸鐵鋰電池，剛好相同於比亞迪的「刀片電池」，傳出雙方有新的供應關係。

匯豐漲0.3%，報46.65港元。匯豐公布上季優於預期的獲利，以及股票回購計畫；另外大摩也上調今明年每股盈餘為0.64美元和0.59美元，股價目標價從48港元升至50港元。

恆大汽車漲11.4%，中國恆大倒跌0.37%。恆大集團主席許家印上周五宣布集團轉型，十年內，集團由房地產開發商轉型為新能源汽車製造業。

內房股集體下跌。融創中國跌4.1%，報18.88港元，SOHO中國跌6.2%，龍湖集團跌1.88%。中國人大上周五正式宣布，在部分地區開徵房產稅，為期5年，推動共同富裕，首波為包括上海等十個試點城市。

快手漲5.6%，報108港元。野村維持快手買進評級，目標價升至122港元。快手近五個交易日已上漲31%，為表現最佳的科技指數成分股。