日經指數周二收高。儘管投資人對於下周開始的國內財報季感到擔憂，但在那斯達克助攻下，日本大型科技股上漲，推升日股大盤表現。

周二日經225指數收漲190.06點或0.65%，為29215.52點。東證一部指數收漲7.34點或0.36%，為2026.57點。

三井住友資產管理首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，投資人正在等待企業業績和展望，而一些因素會影響到公司展望，包括弱勢的日圓以及上升的油價。此外，隨著美國和日本國債殖利率在亞洲早盤交易時段下跌，投資者紛紛拋售價值型股票，這就是銀行股和汽車股疲軟的原因。

美國大型科技股上漲，推進那指和標普隔夜的上漲，道瓊則微跌。

科技股表現優異。晶片設備商東京威力科創漲1.86%。科技投資公司軟銀漲3.06%。機器人製造商發那科(Fanuc)漲1.61%。

豐田汽車跌0.49%。三菱日聯金融集團跌0.77%。

航運股大漲7.07%，為表現最好的板塊。川崎汽船漲8.57%；日本郵船漲7.43%。

隨著油價下跌，石油股為最大輸家，大跌3.78%。日本石油勘探跌5.1%；帝石(Inpex)跌3.86%。