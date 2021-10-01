世界衛生組織（WHO）今天表示，非洲有半數國家，僅有約2%民眾完整接種疫苗，甚至更少。

非洲大陸54個國家當中有15國，至少一成人口已施打疫苗，達成世衛於5月間設定、全球於9月30日要達成的接種目標。

世衛非洲區域辦事處疫苗接種計畫協調人米希戈（Richard Mihigo）表示，最近資料顯示覆蓋率略微增加，但要達到世衛的目標，即今年底前應有4成人口完整接種疫苗，實際上仍有一段長路要走。

在9月間，非洲有2300萬劑疫苗到貨，是6月的10倍。

世衛說，在非洲52國中，有半數國家的疫苗覆蓋率只占人口數的2%，甚至更少。而覆蓋率達成10%目標或者更高的，大多是人口數相對較少的國家。

根據世衛資料，模里西斯島（Mauritius）、塞席爾（Seychelles）已經有6成人口完整接種疫苗。

截至9月26日的一週， 非洲新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例下滑35%，為約7萬4000人；同時期，34個國家通報共計約1800人病故。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1101001