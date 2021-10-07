根據主計總處公布主計總處昨公布9月消費者物價指數年增2.63％，創8年半的新高，主計長朱澤民表示，今年應該不會破2％。

主計總處今日到立法院財政委員會業務報告，立委們包含吳秉叡、賴士葆、林德福關心主計總處昨日公布的消費者物價指數情形。

朱澤民表示，9月的時候之所以比較高有一個原因是去年同期CPI年增率是負的，基數比較低也是影響因素之一。如果以2016年當作基期，目前指數僅為105.09，也就是說這5年來僅上漲5.09％。

朱澤民表示，現在CPI調查368項商品，有一半商品是上漲的僵固性，像是醫療費用、健保費等。

朱澤民表示，近期上漲原因有二，其一就是國際原油價格上漲，多少會有影響；其次是蔬菜瓜果天氣的因素上揚，但是第4季比較不會受到風災、水災的影響，蔬菜瓜果價格就會比較穩定。惟國際原油價格上漲造成的輸入性上漲，也會密切注意。

立委賴士葆、郭國文皆關心全年CPI成長率。朱澤民表示，主計總處目前預估今年CPI年增1.74％，預估全年還是會低於2％。

賴士葆加碼說，如果破2％主計長要請吃牛肉麵。朱澤民回應，可以。