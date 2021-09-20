今年21歲的南韓饒舌歌手NO:EL（本名：張龍俊）又闖禍！他2019年才鬧出酒駕撞人事件，最近又因不滿遭臨檢攻擊警察，當場逮捕，目前已獲釋。

根據韓媒綜合報導，張龍俊前（18日）晚間22點半開著一台賓士行經首爾瑞草洞，與其他車輛發生擦撞，接獲報案的警察到場後，懷疑張龍俊酒後駕駛，要求酒測並查看駕照，張龍俊非但拒絕配合，還撞擊警察的頭部，當場以現行犯逮捕，不過張龍俊已完成筆錄返家，與他發生擦撞的小客車駕駛無傷。

張龍俊拒絕警察臨檢的畫面也被《SBS 8點新聞》公開，根據目擊者提供的行車紀錄中，可以看到染著金髮的張龍俊不斷大吼大叫，多次推掉警察的盤查，想坐回駕駛座又被拉住，根據目擊者指出，張龍俊看起來就像喝醉，不然就是有嗑藥。

風波爆出後，張龍俊趕緊在IG限時動態發道歉文，強調會接受必須承受的所有懲罰，也會努力變更成熟，但許多韓民眾並不買單，因為這已經不是張龍俊首度闖禍，2019年他駕車撞機車騎士，酒精濃度高達0.08%，已達到吊銷駕照的水準，當場被逮捕，但張龍俊毫無悔意，想找一名30歲男性頂罪，還怒嗆：「我爸是國會議員」，願意支付1000萬韓幣（約台幣23萬），意外扯出任職自由韓國黨議員的父親張濟元，逼得張濟元得在社群媒體為兒子闖出的禍致歉，最後張龍俊被判有期徒刑1年6個月、緩刑2年和接受40小時駕駛教育講義課程，這回又在吊銷駕照緩刑期間出包，形象跌落谷底。

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