1名傅姓白牌計程車司機，20日中午在苗栗市小巨蛋搭載1名胡姓越南籍女外配，在行經國華路、英才路口時左轉，因酒駕控車不穩，當場撞上車行地下道分隔島路墩，傅某當場撞傷胸部內出血，經送醫抽血檢驗酒測值高達1.25，胡女則幸運未受傷，並拒絕就醫，傅姓司機除了要面臨酒駕刑責外，還會因經營白牌計程車，遭監理單位裁罰至少10萬元罰款，以及吊銷駕照等處分，簡直是賠了夫人又折兵。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障