77歲翁騎車自撞重新橋護欄 離奇摔落橋下不治身亡 15:402021/09/25 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三重區重新橋機車道往三重方向今（25日）中午12時許發生1名77歲騎士因不明原因自撞護欄後，整個人飛出車外墜落橋下受重傷昏迷。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區重新橋機車道往三重方向今（25日）中午12時許發生1名77歲騎士因不明原因自撞護欄後，整個人飛出車外墜落橋下受重傷昏迷。(民眾提供) 新北市三重區重新橋機車道往三重方向今（25日）中午12時許發生1名77歲騎士因不明原因自撞護欄後，整個人飛出車外墜落橋下受重傷昏迷，警消到場救人時發現老翁已無生命跡象，緊急送醫救治後宣告不治，目前詳細車禍原因仍有待調查釐清。 77歲翁騎車自撞重新橋護欄 離奇摔落橋下命危搶救 訂閱影音： 中時新聞網 77歲翁騎車自撞重新橋護欄 離奇摔落橋下傷重不治 嘉義派出所黑白2車猛相撞 13歲國中女摔出車外慘死 #77歲 #重新橋 #新北 #騎車 #護欄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大貨車司機使用手機分心擦撞護欄 國一西螺段車流回堵一上午 12:152021/09/25 社會 悲劇 準爸爸載懷孕女友狂飆台九線自撞電桿慘死 三口天人永隔 10:162021/09/21 社會 中秋節板橋民宅火警 80歲婦命危遭救回1女嗆傷 08:422021/09/21 社會 遊合歡山險釀悲劇 婦摔落護欄跌邊坡 熱心駕駛伸援手 19:272021/09/21 社會 千萬超跑i8直撞違規機車背後有洋蔥 騎士天價賠償曝光 09:362021/09/21 社會 77歲王滿嬌悼30年好友龍劭華 回憶心裡知道的事 13:482021/09/18 娛樂 驚悚撞飛瞬間曝光 2移工酒駕雙載違規遭撞雙亡 酒測值嚇人 14:522021/09/21 社會 新北獲配4.5萬莫德納 75歲以上長者第二劑22日開打 15:212021/09/17 生活 工程師墜橋慘死獲國賠2124萬 基隆市府：尊重判決 16:482021/09/22 社會 驚悚車禍！大型吊臂車從國4高架墜落平面 轎車屁股全爛 11:212021/09/16 社會 手機拍照時代 弘道基金會長者用影像說人生故事 14:362021/09/17 寶島 社會熱門新聞 夫上大夜難滿足 人妻看熟睡小叔褲襠凸起「直接做了」 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 女友傳訊已買愛心晚餐 外送員一看訂單地址傻眼了 - 社會 與老婆做愛引誘同睡小姨子後想硬上她 壞壞姐夫下場出爐 - 社會 25歲火辣女老師玩一夜情 開學後慌了：睡到學生... - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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