新北市三重區重新橋機車道往三重方向今（25日）中午12時許發生1名77歲騎士因不明原因自撞護欄後，整個人飛出車外墜落橋下受重傷昏迷。(民眾提供)

新北市三重區重新橋機車道往三重方向今（25日）中午12時許發生1名77歲騎士因不明原因自撞護欄後，整個人飛出車外墜落橋下受重傷昏迷，警消到場救人時發現老翁已無生命跡象，緊急送醫救治後宣告不治，目前詳細車禍原因仍有待調查釐清。