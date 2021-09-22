2016年陳姓工程師到基隆市和豐橋勘察雨水下水道工程，當時他倚靠在鏽蝕欄杆，未料欄杆突斷裂，人墜落13公尺深橋下死亡，家屬訴請國家賠償，一審判基隆市政府須賠償2618萬多元，二審改判賠2124萬3644元，上訴後，最高法院駁回定讞。對此，市府表示，尊重司法判決。

死者家屬提告主張，創聚公司承攬基隆市的雨水下水道工程，陳姓工程師到和豐橋倚靠在橋上倒U型鐵欄杆往下俯視，欄杆因嚴重鏽蝕突然斷裂，陳當場墜落至13.3公尺深之橋下大排水溝，經送醫急救不治死亡，市政府須負國家賠償。

高院認為，欄杆設置在基隆市中正區和豐橋上，事故地點係臨大排水溝之和豐街邊坡外側，該路段未禁止停車、行人通行，事故地點與下方大排水溝高低落差約13公尺，且距離公車站牌僅數十公尺遠，應屬行人得進出之開放空間。

法官表示，由於一般人行經該處即可能因高低落差自高處墜落，導致生命、身體、財產遭受危險，足認事故地點具有高度危險性，況包含和豐街道路及邊坡外側護欄均由市政府人負責管理維護，市府對事故地點的欄杆應有維護之責。

高院指出，基隆市政府對於已發生嚴重鏽蝕的欄杆，卻未為任何修繕或裝設C型護欄為阻絕，更未進行列管定期巡視維護，或設置醒目危險警告標示，且與陳男墜落死亡有相當因果關係，應負國家賠償責任，判賠2124萬多元，最高法院駁回上訴確定。

基隆市政府表示，目前尚未收到判決書，對於多年前在本市發生不幸事件，深感遺憾，對於判決結果，市府予以尊重。