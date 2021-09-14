多數女生選對象，都會將對方的職業與收入納入考量，就有一名女網友好奇發問「竹科工程師與房東」年收入都在200萬元以上，如果挑選結婚對象會選誰？結果網友比較兩者的生活品質，竟然一面倒挑選包租公。

竹科工程師雖待遇高，但生活品質卻讓許多女網友卻步。（示意圖／中時資料照）

這名女網友在PTT發文問網友，如果竹科工程與房東的年收入都是200萬元以上，大家會想嫁給誰？原PO還沒得到網友的答案之前，就自行分析兩者的優缺點，她說，工程師有一技之長，不怕找不到工作，可是常常要加班，下班幾乎倒頭就睡，至於房東雖然沒有特殊專長，工作替代性也高，卻可以靠老本賺錢。

網友看到貼文幾乎一面倒挑選包租公，紛紛留言回應：「要我選100次我都選房東」、「房東光是房產就打趴受薪族」、「房東不用做事躺在家裡就有200萬，光這點就完勝工程師了」、「房東收租200萬以上，你知道資產多恐怖嗎？」、「當然房東啊，生活品質天壤之別」、「房東啊，一個時間全部給工作，另一個躺著就有錢」、「房東啊，租金都可以算被動收入了」。