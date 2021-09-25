高雄市大寮區潮龍路101巷一處電線桿今（25）日早上疑似被汽車撞倒，台電獲報後，立即派承包商到場搶修，配合施工作業臨時性停電，影響戶數為302戶，預計下午3時復電。台電也將報警及調閱附近監視器，追究肇事者責任並索賠。

台電鳳山區處指出，今早接獲里長通報大寮區潮龍路101巷一帶有停電狀況，判斷有其他轉供站可在安全無虞下先供電，等到承包商進場搶修，因需重新架電路，為安全起見執行臨時性停電，確認停電戶及準備器材設備，在11時20分開始停電搶修。

台電表示，該電線桿不知道幾點被撞到，直到里長通報PO出電桿傾倒的照片，台電人員過去才研判可能是被車輛所撞，但目前不知道誰撞的，到場時早已沒見到肇事車輛，將調閱周邊監視器畫面追查。

台電強調，一定會咎責，將報警揪出肇事者，至於索賠金額要看損壞的情形，而過去其實也有酒駕者或疲勞駕駛不慎撞倒電線桿狀況，賠償金額不能概括而定，必須視影響的層面。

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