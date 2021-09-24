台南市文賢路跟中華北的路口日前擺放1個警察人形立牌，立牌中警察竟少了右臂，讓目擊網友笑說「失之交臂」，也有網友說「楊過考上警察了」，紛紛說警方用親身經歷證明騎太快開太快會變怎樣；警方也表示該立牌確實奏效，對於減少交通事故有明顯效果。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，他日前在路邊發現1個警局用來宣導交通的人形立板，上頭寫著「減速慢行，小心駕駛，第五分局關心您」，不過格外引人注目的是該立板中的員警模特兒站直身體，身體的右手卻不見了，讓網友紛紛笑說也太有說服力，右手遭撞斷了。

台南市文賢路跟中華北的路口日前擺放1個警察人形立牌，立牌中警察竟少了右臂，讓目擊網友笑說「失之交臂」，也有網友說「楊過考上警察了」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO也發文笑說「失之交臂」，網友紛紛留言笑說「不知道為什麼他手斷掉後，旁邊寫的減速慢行滿有說服力的」、「楊過考上警察了」、「用親身經歷證明騎太快開太快會變怎樣」、「看好了，我只示範一次不減速的後果」、「斷臂之交」、「他伸手要擋騎太快的，結果被撞斷了。所以警察先生記得記車牌或開槍就好，不要伸手阻擋」。

據悉，台南北區中華北路為北區外環主要道路之一，由於往來車流量，車速快，不少開車或騎車的民眾從安南區鹽水溪橋行經中華北路一段、文賢路口，遠遠看到以為是警察在站崗，就會減慢車速，警方表示此人形立牌為了減少交通事故確實奏效。