上百萬民眾至今等不到第2劑莫德納疫苗，引發各界關注。中廣董事長趙少康痛批衛福部長陳時中不去催貨，並建議陳時中應該募集100位80或90歲以上的老人家，到莫德納總部去抗議，「保證那個地方一定轟動」，趙少康直言，陳時中總要有辦法去爭取疫苗，不要讓大家覺得是不是就是要我們打高端。

趙少康今(14日)受訪時表示，現在打到第2劑莫德納的官員，已經有65%以上，但其他不管是65歲，還是75歲以上，第1劑是打莫德納的人，現在能打到第2劑的不到1%，這比率差太多了，所以就會讓人家覺得說，「你也不催，人家韓國還會去催，陳時中他們也不催」。

趙少康建議，陳時中應該募集100個80歲以上的人，那就是8000歲叟，如果能募集到100個90歲以上，就是9000歲叟，若要找100歲的大概就比較辛苦，「就帶團到莫德納去鬧，去跟他要啊！說我們打了第1劑，我們現在沒有第2劑可以打」。

趙少康直言，這樣保證會在莫德納所在的地方引起轟動，說台灣來了一個團，居然加起來有9000歲，至少8000歲，來跟我們要疫苗，因為他們打了第1劑，沒有第2劑可以打，「你說壓力大不大？你總要有方法嘛」

趙少康更說，要不然就是用錢製造壓力，訂個幾千萬劑、1億劑疫苗，不然就是用政治力量、反諷的方法，「你總要有方法，什麼方法都沒有，那我們就會你覺得你不想要嘛，你是不是就想要大家打高端？」