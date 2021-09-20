富邦悍將9月壽星，王正棠（左起）、王尉永、李建勳、羅力、林柏佑、陳仕朋、林哲瑄、申皓瑋、藍愷青、高國輝。（富邦悍將提供）

富邦悍將在19日的比賽中在第6局換上陳仕朋中繼，投手教練布魯斯的「創意調度」也引發熱議，對此陳仕朋表示，彼此是有溝通過而非突然，「因為最近牛棚比較不足，自已也想要為球隊做出貢獻。」

陳仕朋15日才在花蓮先發迎戰統一獅，用88球投5.1局，沒想到才休息3天，昨天他又在比賽中中繼登板，再用38球投1.1局被敲7支安打、失3分，單周共投126球。

對於先發後只休3天再度登板，陳仕朋表示，這不是突發狀況，之前投手教練布魯斯就有來詢問他的狀況，「他有問我能不能上場，我說可以才會登板。因為最近牛棚比較不足，自己也是想為球隊做貢獻。」

這也是陳仕朋本季首度後援上場，他坦言一定會有不習慣的地方，因為中繼後援上場就是要馬上進入狀況，「整個心態是不一樣的，但這也是個經驗。」他還透露，自己本來想說可以投個2、3局，甚至把比賽全部吃下來也可以，「可惜沒能完成。」

今天也正好是陳仕朋24歲生日，他透露，昨晚比賽結束後回到宿舍，一過12點就有人來敲房門，「一打開看到他們端著蛋糕過來，真的很感動。」但他也笑說自己「老了」，並許下新願希望身體能夠健康、球隊越來越好，被問到那勝投呢？他笑回：「不強求。」

雖然昨天讓陳仕朋上場中繼，但布魯斯表示，陳仕朋仍是球隊的先發輪值，將會在本周六或日其中1天先發。而富邦本周賽程從周一就有比賽，推出江少慶先發，是否有機會在週末再度登板？布魯斯說：「一切都有可能，但還是要看球隊當下情況去做應變。」