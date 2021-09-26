中信兄弟詹子賢。（陳怡誠攝）

中信兄弟詹子賢本季受到右手肘骨刺影響，出賽打打停停，昨天還先去打玻尿酸舒緩不適，26日帶傷上陣繳出生涯首度單場5支安打「猛打賞」，助隊以8比3擊敗富邦悍將，賽後他被隊友虧：「他們問我到底打什麼針。」

詹子賢此役5打數5安打，4局的陽春炮更是帶起球隊單局3分攻勢，第3打席再敲出二壘安打，完全打擊「聽牌」，只差1支三壘安打，雖然最後沒能達成紀錄，但單場5支5、另外貢獻4打點都寫下個人單場最佳成績。

事實上昨天詹子賢又因為手部不適去醫院打玻尿酸，醫生還告誡他，要他盡量先休息，不過他睡醒後覺得身體狀況不錯，主動向教練團請纓下場，「這幾場沒下是因為比較不舒服，昨天先去打針，大家也知道我沒去練習，問我去哪裡，我說我去打針，今天打5支大家都問我是打什麼針。」

受到骨刺影響，本季詹子賢打打停停，他自己也十分困擾且對教練團感到抱歉，「自己也想跟大家下去打，不然打一場痛又休一場，手感也不會維持，教練也難排，好像一直佔1個位置，下場也不能百分百，隊教練比較不好意思。」

在不考慮季中動刀的情況下，詹子賢現階段只能利用肌力訓練加強手肘附近的肌群，另外就是靠打玻尿酸舒緩，今天繳出5安表現，他認為運氣成份應佔6、7成，「打優瑪也不知道怎麼打的，球會找洞，這幾天看比賽發現新莊風很大，打高安打機率低，先把球打強，也不知道會飛出去，覺得很奇怪。」

被問到會不會想挑戰完全打擊？詹子賢笑說：「若是差二壘安打我還會想，但差三壘安打，連想都不敢想。」今天從陳仕朋手中敲出本季第10轟，也是他連3季全壘打來到雙位數，但詹子賢認為球隊成績比個人成績來得重要，「如果我打10支、20支，但球隊墊底也沒有用，讓球隊一直維持著攻勢會更好。」