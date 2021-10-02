中信兄弟鄭凱文本季重回先發角色，今年對戰味全龍隊展現壓制力，但「屠龍手」1日遭到龍隊打者攻破，吞下本季對戰首敗、中斷5連勝，他有感龍隊打者在下半季有顯著的進步，「他們對失投球掌握度、失打率都有明顯提升。」

昨天賽前鄭凱文本季對戰龍隊先發7場拿下5勝、未嘗敗績，獲封「屠龍手」稱號，但昨天首局就被龍隊攻破，6局還挨陳品捷全壘打，最後留下7局被敲9安、失5分的成績，吞下本季對戰首敗。

鄭凱文昨天首局就被龍隊攻下3分，他表示自己狀況、配球沒有太大問題，但太急著想與打者決勝負，導致被打率偏高，「對方對戰很多次也會想要突破，會更積極出棒。」至於被陳品捷扛出全壘打牆外的球也沒失投，「其實每一球都有想好要怎麼投，但就是被掌握到。」

昨天首度被龍隊攻破吞敗，鄭凱文有感龍隊打者有明顯的進步，「之前他們對失投球的掌握度可能沒這麼好，但現在越來越好，加上他們1到9棒腳程都很快，他們上壘後必須要嚴加看管，碰到小朱（吉力吉撈・鞏冠）更要謹慎。」

昨天正好是聯盟公布9月單月投打MVP，鄭凱文繼2014年5月後再度獲獎，但他認為，自己不會去想是否得到月MVP，「其他對的投手也投得很好，現在更想先再拿個季冠軍，之後奪下總冠軍，這才是我今年的目標。」