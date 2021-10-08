富邦悍將陳鴻文中止2連勝，吞下本季第4敗。（鄭任南攝）

新莊8日上演「雙文」同場先發戲碼，最終中信兄弟鄭凱文比富邦悍將陳鴻文少掉1分勝出，加上許基宏敲出本季第11轟、個人單場貢獻3打點，以5比4擊敗富邦悍將，近期4連不敗，戰績也追上樂天桃猿，並列下半季第2名，鄭凱文奪下本季第11勝。

近年都是擔任牛棚要角的鄭凱文、陳鴻文，雙雙本季在球隊先發輪值出現危機時扮演救火隊，鄭凱文在季前、陳鴻文在季中，今天「雙文」同場先發，結果2人都投滿7局，鄭凱文失4分、陳鴻文則多掉1分吞下敗投。

總教練林威助賽後說：「凱文今天狀況沒有之前那麼好，但他還是有靠一些經驗把分數壓住，不過失分對球隊來說還是稍微多了一點。」鄭凱文9月3場先發出賽勝率百分百，奪下暌違已久的投手月MVP，但來到10月狀況似乎有落差。

「助總」認為，投手的狀況每一天、每一場都不一樣，加上今年角色轉換，一定會遇到一些撞牆期，「他今年投得局數比去年多很多，一定會遇到撞牆期，就要看他如何維持體能、注意打者弱點、不要失投，這樣對他來說就會穩定一些。」

今天賽前兄弟將日籍投手高野圭佑升上一軍，但「開箱」時機並未浮現，林威助表示，由於今天比賽分數太接近，對球隊、對他來講可能會太緊繃，但接下來還有2場比賽有機會登板。

中信兄弟日籍投手高野圭佑。（鄭任南攝）