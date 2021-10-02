本土疫情趨緩，傳染病防治網台北區副指揮官、台北市立聯合醫院總院副總院長璩大成今天出席疾病管制署「感染管制與防治策略研討會」，談到5月中旬北市爆發大規模本土疫情時，團隊認知到過去習慣的「傳統疫調」已無法負荷，因此改採重點式的「精準疫調」，成功化解疫情海嘯帶來的危機。

璩大成直言，經常有人會說「疫調不實」，他請大家別再這樣講；因為他也曾經做過疫調，相當清楚要在短時間內了解一個不認識的人，可能只知其一卻不知其二，例如長官詢問「他坐哪班飛機？」他能回答出來，但又被問到「他坐第幾排？」可能就答不上來。

璩大成指出，傳統疫調是從肺結核以來沿用的作法，但光是閱讀一份手寫版疫調就需要3、5分鐘，更別說填寫疫調表單相當耗時。他以台北市過去的疫調經驗為例，回溯過去一位同仁每天能做多少疫調？他得到的答案是「3個人」；但如果一天要做30個人的疫調，他直言「那就毀了」。

疫調的重點在於找出可能傳染源，並阻斷後續可能的傳染鏈。璩大成強調，在「人地時事物」中，疫調的優先順序是「時、人、地」，至於確診者做了哪些事、用了什麼物，並不重要。

當面對疫情海嘯來襲，璩大成強調，疫調的首要關鍵就是「快」。在密密麻麻的疫調手稿中，找出最重要的資訊，其中最重要的就是聯繫確診者的接觸者，只要願意出來篩檢，就派車去接送；透過各單位緊密合作，北市府確立了擴大篩檢、熱區圍堵等防疫作法，精準疫調的戰略布局也逐漸成形。