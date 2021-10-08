8日根據路透社報告，韓國央行12日的利率決策應會按兵不動。不過，家庭債務已居高不下，加上房地產大漲已經威脅到金融市場穩定度。所以，8月已升息的韓國央行，很有可能在11月時，再度升息1碼至1%。

2020年全球為了保經濟並與新冠疫情作戰，各國央行都把利率降到不能再低，韓國也不例外。因此，也造就韓國民眾一股腦地瘋狂借錢。同時，熱錢也流向房地產，讓當地房價貴得嚇人。

過去3年以來利率都是往下調，但韓國央行在8月時首次升息1碼。因為目前疫情並沒有明顯降溫，所以預估韓國央行12日還是會維持0.75%利率不變。但11月就有可能升息1碼到1%。

澳洲ANZ銀行認為，韓國央行有意想把利率回歸正常化。比起打擊通膨，韓國央行更想藉著升息來降低民眾借貸以及拉下愈來愈高的房價。因為金融市場一旦失衡，景氣復甦勢必受到影響。至於韓國目前的通膨壓力，應該在2022年就會減緩。

倘若韓國央行11月真的升息，將跑贏許多還在設法讓景氣有起色的已開發國家。其中，甚至包括7年來在6日首次升息的紐西蘭。市場普遍預測，2022年底時，韓國利率會升至1.25%。至於2023年，甚至還可能會再升到1.5%。

韓國央行重申，由於通膨壓力仍然存在，可能還會實施緊縮政策。實際上，當地9月通膨雖已緩減至2.5%，但還是連6個月都高於央行2%目標值。韓國的通貨膨脹，2021年預估值為2.1%，2022年可能下滑至1.6%，到了2023年則繼續減至1.7%。

調研單位凱投宏觀(Capital Economics)認為，日前韓國天氣不穩定與禽流感，造成食物價格上漲，但這些暫時性因素將在未來幾個月陸續消除。因此，預計到2022年初，通膨可望回落至韓國央行設定的2%。

至於韓國經濟成長，繼第2季大增6%並創10年最大年增率後，第3季可望降至4.2%，第4季應為4.1%。另外，韓國2021年全年可望成長4%，不過2022年將緩增至3%，2023年則估降至2.6%。