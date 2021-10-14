G20主要經濟體財金首長周三通過一項改革企業稅的全球協議，並承諾將維持其國家的財政支持措施，同時將緊盯通膨情勢。

日前全球136個國家已同意採用最低為15%的最低企業稅率。

在華盛頓會後發布公報中，G20財政部長和央行總裁並表示，國際貨幣基金（IMF）應設立一個新的信託基金，將6500億美元的IMF貨幣儲備導向更多脆弱的國家。

這些財金首長在聲明中指出，在國家之間以及在國家內部，經濟復甦的情況仍然高度分歧，且極易受到新的新冠變種病毒和疫苗接種速度不均所影響。我們將繼續維持經濟復甦，避免支持性的措施過早退場，同時將維持金融穩定和長期財政的可持續性，並預防經濟的下行風險和負面影響。

隨著供應鏈瓶頸和各種短缺導致通膨壓力持續升高，G20財金首長表示，各國央行正密切監測當前的物價動態，將視情況所需採取行動以達成穩定物價等任務，同時也將關注目前為暫時性的通膨壓力，並將致力於明確傳達政策立場。

義大利央行總裁維斯科（Ignazio Visco）在記者會上表示，G20 財金領導人仍然認為許多已開發國家的通膨升高是由暫時性的因素所造成，如供應瓶頸、半導體短缺、運輸延宕和氣候問題，而這些因素終將逐漸消退。但這些因素可能需要幾個月的時間才會消退，所以我們必須做好準備，並就我們如何看待這些問題進行良好的溝通。

G20財金領袖並承諾，在未來幾個月將致力於解決中低收入國家在對抗這場大流行病時缺乏疫苗、療法和診斷工具等問題。