台灣示意圖（圖／吳靜君攝）

如果台灣發展自己的電動車，是否會受到晶片荒影響？三三會理事長林伯豐說台灣本來晶片生產大國，只要市場有需要短期內可以配合製造，現在是因為疫情影響，如果疫苗覆蓋率高、經濟發展順暢，晶片問題可以解決。

三三會今日舉行例會，林伯豐會前接受媒體採訪。

台灣經濟方面，林伯豐認為要看疫苗施打覆蓋率，尤其第2劑覆蓋率達到7成以上，疫情就可舒緩、經濟就可以成長，就是很好的時機發展晶圓。

而面臨通膨的問題，煤油氣都在漲價就是會影響工業產品的漲價，就會影響民生必需品的漲價，所以政府應該要很好的安排舒緩通膨，同時對於低收入者、紓困企業、無薪假員工應該要提出有效的紓困辦法、且要積極。

至於是否應升息來因應通膨？林伯豐指出，目前利率是低的，全世界也正在研議提高利率因應，但是台灣經濟還有受困的地方，如果要升息還是要緩慢一點。

至於台灣景氣的部分，有賺錢的企業還是有，它會用這個時機來發展對其有益的增產、提高效能或降低成本；但一般企業還是辛苦的，希望政府提出有效的減稅政策，讓企業可以度過疫情難關。