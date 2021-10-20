日本9月出口增長創下7個月來新低，而進口額持續激增，令人更加擔憂這場大流行病引發的全球供應鏈問題可能阻礙日本脆弱的經濟復甦。

日本央行將在本月晚些時候的政策會議上發布新的季度成長預測，而進出口貿易數據將成為央行檢視的關鍵因素之一。

根據日本財務省周三公布的貿易數據，9月出口較去年同期成長 13.0%，優於市場預測中值（年增11.0%），但仍較8月（年增26.2%）大幅放緩，並創下今年2月以來最疲弱的增長。

在半導體和塑料外銷帶動下，日本9月對其最大貿易夥伴中國的出口額年增10.3%，不過對中國的汽車出口較去年同期暴跌71.9%。

由於汽車和飛機的需求減弱，日本對另一個主要貿易夥伴美國的出口年減3.3%，為7個月以來首度下滑。

受原油、煤炭和藥品價格上漲影響，日本9月進口年增38.6%，延續8月強勁的增長力道（年增44.7%）。

日本進口額已經連續第8個月上揚，加劇了近來日圓走軟、油價飆升將導致資源匱乏的日本面臨成本增加的擔憂。

9月貿易逆差為6,228億日圓（相當於54.3 億美元），為連續第二個月出現赤字。

瑞穗證券市場經濟學家Ryosuke Katagi表示，進口價格上漲不利於日本企業的貿易條件（terms of trade）。由於日本的消費者物價通膨仍陷停滯，企業無法將飆漲的成本轉嫁給消費者，這將損害企業獲利。

這些貿易數據可能加深決策官員的擔憂，他們原本寄望由出口帶動經濟復甦，而不斷攀升的進口成本則將加劇對日本恐陷入停滯性通膨（stagflation）的疑慮。