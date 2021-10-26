《國際產業》調高全年預估 日本電產Q3營利增1成 15:402021/10/26 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本電產在26日公布最新財報，上季的營利成長10%至456億日圓，2020年同期則為414億日圓。 這家日本精密電動馬達製造業者甫於7月宣布，將與鴻華先進合資成立新公司，並於2022年開始運作。 日本電產在截至9月底的前3個月營利，卻低於市場預估值468億日圓。日本電產雖然將全年營利預估從1800億日圓，上修至1900億日圓，但還是略低於市場預估的1922億日圓。 《國際產業》鋁價漲 挪威海德魯Q3獲利倍增 連20紅 9月工業生產指數創新高 #日圓 #日本電產 #營利 #國際產業 #調高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》高齡骨科醫材 工研院研發促進組織整合仿生3D列印技術 15:402021/10/26 財經 《國際產業》記憶體喊漲 Q3韓SK hynix財報傳佳音 09:432021/10/26 財經 《半導體》Q4旺季營運續看高 同欣電放量勁揚 13:242021/10/26 財經 全球百大科技研發獎 工研院連奪3項 14:102021/10/26 財經 富邦台灣半導體ETF追蹤指數調整 迎接2022換機潮 14:212021/10/26 財經 醫療保健REITs 報酬勝通膨 04:102021/10/26 投資理財 《熱門族群》晶圓雙雄拱台股上萬七 聯電登60關候法說 10:342021/10/26 財經 國家產學大師獎4人獲獎 每人得90萬元獎金 10:152021/10/26 生活 《國際產業》車商頭籌 特斯拉市值破兆 11:252021/10/26 財經 LINE購物調查：搜尋比價成電商新趨勢 15:102021/10/26 財經 工研院課程－歐盟最新醫材法規實務 線上開課 04:102021/10/26 產業特刊 財經熱門新聞 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 航運大咖暴虧8500萬後 再有主力慘賠殺出 他卻發現一件怪事 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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