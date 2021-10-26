日本電產在26日公布最新財報，上季的營利成長10%至456億日圓，2020年同期則為414億日圓。

這家日本精密電動馬達製造業者甫於7月宣布，將與鴻華先進合資成立新公司，並於2022年開始運作。

日本電產在截至9月底的前3個月營利，卻低於市場預估值468億日圓。日本電產雖然將全年營利預估從1800億日圓，上修至1900億日圓，但還是略低於市場預估的1922億日圓。