中信兄弟洋投德保拉2日先發面對味全龍，主投8局僅失1分，帶著勝投候選人資格退場，沒想到終結者李振昌「放火」，被赫雷拉、吉力吉撈・鞏冠連續敲安攻下追平分，也讓德保拉本季14勝、聯盟最速30勝紀錄飛走。

賽前德保拉與統一獅隊布雷克以13勝並列勝投王，今天挑戰獨居第一位置，他主投8局用102球，被敲6支安打，投出7次三振、1觸身球，失掉1分非自責分，退場時球隊2比1領先。

9局上兄弟推出終結者李振昌關門，但他一上場就被赫雷拉敲出二壘安打，鞏冠再補上關鍵安打，龍隊攻下追平分，讓德保拉勝投飛走，也讓比賽進入延長賽。

賽前德保拉生涯出賽47場奪下29勝，若今天能夠取勝，將以48場出賽改寫聯盟最速30勝紀錄；原紀錄是1004年王漢保有的49場30勝。

10局上兄弟再度換投，吳俊偉1出局後被今天從板凳出發的張祐銘敲出三蕾安打，李凱威再補上適時安打，攻下超前分，10局下龍隊換上剛歸隊一軍的廖任磊「關門」，先三振張志強，再讓王威晨、宋晟睿接連擊出滾地球出局，最終龍隊以3比2獲勝，廖任磊收下生涯首度救援成功。