大陸恒大債務風暴影響所及，不僅限於金融市場，更擴及實體經濟面；加上近期大規模的限電限產政策，嚴重打擊市場信心，也對未來大陸經濟表現投下一顆震撼彈。外資機構紛紛下調今、明兩年大陸經濟成長預測。美銀證券將2022年大陸經濟成長率從原本預估的6.2%大幅下修至5.3%，降幅將近1%，花旗從5.5%砍到4.9%，無法保5。外界開始擔憂，恒大風暴與限電政策恐怕都不是單一事件，有可能演變成系統性金融危機，重創大陸經濟，也波及全球。

陸金融事件不致失控

金管會如臨大敵，緊盯國內金融業在大陸的曝險部位，要求相關業者強化對大陸的授信與投資風險承受能力，深怕大陸一旦出事，台灣可能被拖下水、難以自保。確實，暫且撇開意識形態不談，就目前兩岸經貿與投資往來的規模而言，金管會的擔憂，不無道理。根據金管會統計，截至今年8月底止，金融三業整體對大陸曝險金額高達新台幣2.25兆元。其中，以銀行業的1.46兆最高，證券投信業的5132億居次，保險業2575億最低。這樣的數字，清楚說明大陸只要一有風吹草動，就可能對台灣颳起巨大風暴。

不過，同樣都是對外曝險部位，金管會及國內媒體特別關注大陸，但其實國銀對外曝險第1名的並不是大陸，而是美國。央行剛公布的本國銀行國家風險統計，截至今年6月底止，本國銀行外國債權直接風險餘額共5041億美元，美國排名第1，達1132.8億美元，是排名居次的大陸567.8億美元的兩倍。若把時間軸拉長，美國已經連續24季蟬聯國銀最大曝險國。問題是，外界對此似乎一點都不感興趣，只在乎大陸會不會發生金融危機、經濟是否會硬著陸，進而波及到台灣經濟。

看起來有點弔詭。儘管大陸近期因政府一連串整頓改革措施，導致經濟與金融市場充斥負面雜音，但盱衡過往歷史，大陸並不曾真正發生過大規模或系統性的金融危機。即便有類似危機，頂多就是小型、局部、可控的金融事件，最終都獲得妥善解決。更不用說，因而對台灣經濟產生重大衝擊的事件，更是連影子都不存在。2013年鬧得滿城風雨的影子銀行風暴如此，2019年一度沸沸揚揚，甚至引發街頭抗爭的P2P網路借貸平台事件，也未影響台灣。恒大地產風暴的結局也不至於失控。這也意味著，過度擔憂在陸曝險部位，有些杞人憂天。

金管會漠視美國泡沫

相反地，對於美國龐大的曝險部位，金管會與媒體卻顯露漠不關心的態度，令人感到詫異。畢竟相較於大陸，美國的房地產與資產泡沫疑慮同樣不容小覷。日前標普公布最新的CoreLogic Case-Shiller全美房價指數，7月年增19.7%，不僅創下此指數自1987年編製以來的最大漲幅，也是連續4個月刷新紀錄。美國聯邦住房金融局房價指數，6月寫下年成長18.8%的歷史新高。6月底國際清算銀行年度經濟報告直指，美國具有全球數一數二的房地產泡沫跡象。

可以看出，美國房地產泡沫正在加速膨脹，不免令人想到2007年次貸危機前的美國房市榮景，同樣都是在眾人一片看好聲中，慢慢吹出大泡沫，然後無預警被戳破。當時台灣經濟從第2季正成長5.65%驟降至第3季負成長1.39%，隨後兩季更是大幅衰退超過7%，從外需出口到內需消費與投資無一倖免。那時對美巨大的曝險部位，因金融資產價格崩跌而承受莫大的損失。光是與雷曼兄弟相關的衍生性金融商品，金融業曝顯金額就超過新台幣400億元，損失非常慘重。

台灣社會瀰漫逢中必反、唯美必親的氛圍，總是用放大鏡檢視大陸，對美國顯而易見的風險卻視而不見，坐視「灰犀牛」橫衝亂撞。對待中、美兩大強權的外溢風險就有明顯這樣的意味存在，長此以往，恐怕對台灣經濟不利。