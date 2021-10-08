中信兄弟王牌投手德保拉今年再度繳出亮眼成績，不時傳出韓職想要挖角的消息，8日賽前兄弟領隊劉志威宣布，球隊已經與德保拉完成明年續約，「德保拉確定明年是留在我們球隊。」

去年德保拉加盟兄弟斬獲投手「三冠王」及年度MVP大獎，今年獲得兄弟續約，本季他身手依舊，目前在自責分率及奪三振數排名全聯盟第1，勝投數僅次於統一獅布雷克，有機會在明天先發後再度追上。

近年韓職從中職網羅不少洋投，像是米蘭達、卡本特到韓國後都有不錯的表現，德保拉今年持續展現壓制力，也一直是大家觀察的對象，之前就有韓媒點名他可能是下一位網羅的對象。

2日兄弟領隊劉志威表示，球隊今年與德保拉簽的是「1+1」合約，至於明年的合約目前已經在談，今天賽前他宣布球隊已與德保拉完成明年的續約，至於合約細節則尊重選手意願不對外透露。

若是有其他球隊想要買斷德保拉的合約，劉志威說：「正常情況下，任何的球隊要來都能提買斷金，但雙方都很有誠意把內容談好，應該不會有這種情況。現在至少明年確定，至於後年就等他想說時再說吧！」