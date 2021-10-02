花蓮市漫波飯店1日下午進行拆除作業時，突然整棟倒塌，有停放在路邊的轎車被瓦礫砸中。（民眾提供）

位於花蓮市國聯五路上的漫波飯店1日在進行拆除作業時，發生倒塌意外，透過空拍畫面可見，高達7層樓的飯店壓在馬路上，飯店本體鋼筋水泥斷裂毀壞。（民眾提供）

花蓮市國聯五路漫波假期飯店1日實施拆除工程時突然倒塌，直壓在道路上，經縣府連夜移除廢棄瓦礫後，今早仍陸續在整修道路。據了解，負責飯店拆除工程的承包商業者初判，倒塌原因恐是因飯店一樓柱子「軟腳」，但縣府回應仍待調查，檢方則表示，全案則朝公共危險罪偵辦。

漫波假期飯店屋齡40年以上，於先前停業準備拆掉重建，1日下午3點在進行拆除作業時，大樓因不明原因突然倒塌，整棟大樓就往路上倒塌，嚇壞附近民眾。

承攬拆除作業承包商亞國機械工程行在1日晚間發出聲明，稱可能是飯店一樓前方柱子的支撐力，在歷經多次的地震與拆除過程中震動疑似產生龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。

對此，花蓮縣政府建設處長鄧子榆強調，將會深入調查，因拆除施工中發生建物倒塌情形，會請建管單位調出原申請拆除作業書查明。

花蓮地檢署指出，昨日前往事故現場蒐證，除了調閱施工廠商等相關資料，同時指揮警方詢問包商與5名施工人員，以詳細調查施工過程並釐清建物倒塌責任，雖此事故並未造成人員傷亡，然大樓倒塌仍屬重大工安意外，全案朝公共危險罪偵辦。