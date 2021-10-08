蘇姓男子透過WETOUCH、TINDER等交友軟體分別結識A女、B女後，先騙取對方自拍裸照，進而以此威脅A女性侵2次得逞，但對B女如法炮製時，對方則向警方報案，儘管蘇男將2人聯絡的LINE暱稱改為「沒有成員」，但警方利用「社交工程」技巧，將包裝過的連結透過B女傳給蘇男，並在蘇男點進連結後取得他的IP，循線將他逮捕送辦。經台南地檢署併案起訴後，台南地院依強制性交、猥褻等罪判刑6年。

2019年4、5月間，蘇男在WETOUCH結識A女，取得對方信任後，進一步在LINE互加好友，並騙取A女自拍裸露胸部、下體的照片及影片傳給他。事後，A女察覺有異，封鎖蘇男不願聯絡，蘇男竟於當年9月底至10月初，連續多次以LINE暱稱「沒有成員」，威脅A女如果不願與他性交，就要公開A女的裸照，導致A女心生畏懼，被迫同意於2019年10月1日與蘇男在汽車旅館性交2次。

由於蘇男食髓知味繼續威脅A女與他性交，經A女向警方報案後，警方以車追人查出蘇男的身分後，2019年11月11日持搜索票將他逮獲，並查扣手機及電腦主機後，訊後移送台南地檢署偵辦。

不料，此案還在檢方偵辦期間，蘇男又於2019年底透過TINDER結識B女，還重施故技騙取對方裸露下體的影片，並於2020年2月17日至2月21日連續以LINE「沒有成員」等數個暱稱，威脅B女繼續傳裸露影片、照片給他。

B女報警後，在警分局製作筆錄時，蘇男剛好又透過LINE傳訊息騒擾，警方先要求B女不動聲色，接著再以「社交工程」手法，取得蘇男的IP位置後，循線於2020年2月25日持搜索票前往台南市東山區蘇男住處查緝，當場扣得手機、電腦主機等證物。

審訊時，蘇男雖不否認曾經使用「沒有成員」的暱稱，但卻推說不認識Ａ女及Ｂ女，更矢口否認有威脅、性侵等犯行；但因2名被害女子均提供蘇男威脅她們的LINE對話內容，法官傳訊員警作證，並請警方當庭演示如何利用「社交工程」取得IP位置後，認定蘇男的說法不足採信，依法重判有期徒刑6年，此案仍可上訴。