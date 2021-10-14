高雄市新興區13日發生一起死亡案，1名租屋在七賢二路一棟大樓的57歲余姓男子，因多日未出門，大樓管理員聞到屋外飄散異味，直覺有異報警；警方和管理員進屋查看，赫見余男倒臥在浴室門口，已明顯死亡，屋內還有針頭及1小包白色粉末；據了解，該名死者疑有中風慢性病史，詳細死亡仍待檢警相驗。

據了解，新興分局警方13日約中午時分，接獲七賢二路一棟大樓的吳姓管理員通知，指稱租屋在大樓的余姓男子已多日未外出，鄰居已聞到屋內飄出陣陣臭味，直覺有異，請求警方協助查看，轄區警方抵達現場後，和管理員進入屋內，經見余男倒臥在浴室門口，已氣絕身亡，屍體呈現浮腫狀況。

警方搜查屋內，發現並無打鬥痕跡，但房內卻有一支針頭以及1小包白色粉末，由於余男為毒品列管人口，家屬表示，余男之前曾中風，有慢性病史，是否因注射毒品暴斃，將待解剖後釐清以確切死因。

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