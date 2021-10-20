高雄市楠梓區一棟大樓傳出一名男子陳屍家中，據了解，55歲莊姓男子於20日上午10時許被太太發現倒臥在廚房地板上，現場有濃濃瓦斯氣味。莊男的太太請大樓管理員通知楠梓警消到場處理，消防局人員到場，莊男已經明顯死亡，現場沒有急救，也沒有送醫。

楠梓警方調查，莊姓死者前一晚因買車借用登記與女兒發生爭執，20日早上約8時許，莊姓死者的太太外出買早餐，回家給莊男吃時尚無異樣，但後來莊太太再出門，10時30分回家時，發現莊男倒臥於廚房地上，旁留有天然氣軟管。

經鑑識人員採證，死者房門無破壞痕跡，房內也無打鬥爭吵之跡象、窗戶半開通風，仍有濃濃瓦斯餘味，現場沒有發現遺書，詳細死因仍需待警方報請橋頭地檢署檢察官相驗後釐清。

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