媒體報導，台南市警局第2分局2輛警車因送私人汽車保養廠出包，分局主管和警員反映無效憤而退休抗議。二分局今天表示，全案已函送南檢偵辦；市警局調查也無具體管理疏失。

媒體報導，台南市警局第2分局2輛警車送往私人汽車保養廠後，換修非原廠零件，造成警車常出毛病，行政組長及承辦警員反映無效，憤而退休抗議。

第2分局今天發出新聞稿指出，第2分局今年1月獲報2輛警車有異，和長期配合的汽車保養廠有關，經送原廠檢修才發現警車發電機組件被更換為非原廠組件，造成發電量不足而損壞晶片，汽車保養廠林姓負責人也坦承使用非原廠發電機零件及油品。

警方表示，汽車保養廠林姓負責人堅持使用非原廠零件及油品不會造成警車損壞，但第2分局仍將全案函送台南地檢署偵辦

第2分局同時澄清行政組長是因身體健康因素及生涯規劃而申請退休，承辦警員也因家庭因素而自願退休，非抗議才退休。

第2分局強調，台南市警察局長方仰寧已指示調查，查證後未有具體管理疏失。方仰寧要求市警局應建立公務車完整保養維修紀錄，且將此汽車保養廠列為拒絕往來戶；市警局各單位車輛重要零件應回原廠檢修，使用原廠新品零件，更換零件應拍照存證，以防次級品魚目混珠。（編輯：謝雅竹）1101007